Bursa'da Orman Yangınına Beton Pompasıyla Müdahale

Bursa'da Orman Yangınına Beton Pompasıyla Müdahale
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Harmancık ilçesinde çıkan orman yangınına beton pompasıyla müdahale eden Ali Yalçın, yangınla mücadeledeki zorlu anları anlattı ve yaşadıkları duygusal deneyimleri paylaştı.

Bursa'nın Harmancık ilçesinde çıkan orman yangınına beton pompasıyla müdahale eden Ali Yalçın, yangınla mücadele ettikleri zorlu anları anlattı.

Bursa'nın Harmancık ilçesinde çıkan orman yangınına beton pompasıyla müdahale eden ekipte yer alan Ali Yalçın, yaşanan zorlu mücadaleyi anlattı. Yangının yaklaşık 4 gün sürdüğünü ve bu süre boyunca her gün yangın bölgesinde olduklarını belirten Yalçın, söndürme çalışmalarında BUSKİ ve köylülerin su tankerleriyle beton pompalarına su takviyesi yaptığını ifade etti. Yalçın, "Patronumuz Abit Danışman'ın güzel düşüncesiyle ekip arkadaşlarımızla söndürme çalışmasına katıldık" dedi.

Yangın sırasında yaşadıkları en etkileyici anlardan birini paylaşan Ali Yalçın, "O anlarda orman içlerinde hayvanların bağırışları yüreklerimizi yaktı. İnşallah böyle kötü olaylar bir daha yaşamayız" sözleriyle temennisini dile getirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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