Bursa’da okullar açıldı, korkulan trafik yoğunluğu oluşmadı

Bursa'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ders zili bugün çaldı. Kent genelinde 2 bin 71 okulda 598 bin 863 öğrenci ve 40 bin 699 öğretmen ders başı yaparken, sabah saatlerinde yaşanması beklenen trafik yoğunluğu korkulan seviyeye ulaşmadı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden daha fazla aracın geçtiği Acemler Kavşağı'nda sürücüler kolaylıkla yollarına devam ettiler, trafikteki sakin görüntüler de dron ile kaydedildi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Bursa'da da öğrenciler bugün ders başı yaptı. Okula geç kalmak istemeyen öğrenciler ve veliler sabahın erken saatlerinde yollara çıkarken, servis araçlarının da trafiğe çıkacak olmasıyla kent trafiğinde yoğunluk yaşanması bekleniyordu. Ancak sabah saatlerinde özellikle okul güzergahlarında beklenen yoğunluk oluşmadı. Yollara erken çıkan sürücüler ve öğrenciler, servislerin dönüşte hizmet verecek olmasıyla sebebiyle trafik akışı büyük ölçüde normal seyrinde devam etti.

Bursa'da yeni eğitim öğretim yılında 2 bin 71 okulda toplam 598 bin 863 öğrenci eğitim görecek. Kent genelinde 40 bin 699 öğretmen görev yapacak. Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için uyum haftası 7 Eylül'de başlarken, bugün itibarıyla tüm öğrenciler için 2026-2027 eğitim öğretim yılı ders zili çaldı.

Bursa trafiğinin kesiştiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden daha fazla aracın geçtiği Acemler Kavşağı'nda sürücüler kolaylıkla yollarına devam ettiler, trafikteki sakin görüntüler de dron ile kaydedildi.

Eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak. Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2027 tarihleri arasında gerçekleşecek. İkinci ara tatil ise 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında yapılacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı