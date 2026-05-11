Haber: Zehra DEĞİRMENCİ

(BURSA) - Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi Bursa Öğretmen İnisiyatifi kuruldu. Kuruluş toplantısında konuşan Prof. Dr. Nevzat Evrim Önal, eğitimde piyasalaşma ve eşitsizliğe dikkati çekerek, "Laik ve bilimsel eğitim için mücadeleyi büyüteceğiz" dedi.

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi Bursa Ögˆretmen I·nisiyatifi'nin kuruluş toplantısı gerçekleştirildi. Tüm Öğretmenler Sendikası Bursa Şube binasında gerçekleştirilen toplantıya İnisiyatifin Kurucu Üyesi Prof. Dr. Nevzat Evrim Önal da katıldı.

Burada konuşan Önal, yalnızca bir toplantı yapmak için değil, Türkiye'nin geleceği, çocukların eğitimi ve öğretmenlik mesleğinin onuru için ortak bir mücadeleyi büyütmek amacıyla bir araya geldiklerini belirterek, "Ögˆretmenlik yalnızca bir meslek degˆildir. Ögˆretmenlik bir toplumun hafızasını, vicdanını ve gelecegˆini s¸ekillendirme sorumlulugˆudur. Bu nedenle ögˆretmenin itibarsızlas¸tırıldıgˆı, egˆitimin piyasalas¸tırıldıgˆı, çocukların es¸itsizlik içinde büyümeye mahküm edildigˆi bir düzene sessiz kalmak mümkün degˆildir" dedi.

Türkiye'de eğitim sisteminin uzun süredir ciddi kuşatma altında olduğunu belirten Önal, "Bilimsel egˆitim geri plana itilmekte, laiklik as¸ındırılmakta, ögˆretmenler güvencesizles¸tirilmekte, ögˆrenciler ise yarıs¸ ve yoksulluk arasında sıkıs¸tırılmaktadır. Egˆitim bir kamusal hak olmaktan çıkarılarak adım adım ticari bir alana dönüs¸türülmektedir" diye konuştu.

"ÖĞRETMENİN DEĞERSİZLEŞTİRİLDİĞİ ÜLKEDE TOPLUMUN GELECEĞİ KARARTILIR"

Eğitimin bir ayrıcalık değil, halkın en temel hakkı olduğunu vurgulayan Önal, "Çocuklarımızın nitelikli, bilimsel, laik ve es¸it egˆitim alabilmesi için ögˆretmenlerin insanca çalıs¸ma kos¸ullarına sahip olması gerekir. Çünkü ögˆretmenin susturuldugˆu, degˆersizles¸tirildigˆi bir ülkede toplumun gelecegˆi de karartılır" ifadelerini kullandı.

Tam da bu nedenle Bursa Ögˆretmen I·nisiyatifi'ni yalnızca bir dayanıs¸ma zemini olarak degˆil, sözünü sakınmayan, halktan yana tavır alan, kamucu egˆitimi savunan bir mücadele alanı olarak gördüklerini bildiren Önal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada bulunan her ögˆretmen, her egˆitim emekçisi ve her yurttas¸ s¸unu çok iyi biliyor; bu ülkenin çocukları es¸itsizligˆi degˆil es¸itligˆi, karanlıgˆı degˆil bilimi, itaati degˆil sorgulamayı, çaresizligˆi degˆil umudu hak ediyor."

Bizler ögˆretmenligˆi yalnızca sınıfın dört duvarı arasına sıkıs¸tıran anlayıs¸ı kabul etmiyoruz. Ögˆretmen, toplumun aydınlanma mücadelesinin bir parçasıdır. Bu nedenle ögˆretmenin sözü yalnızca okulda degˆil, ülkenin gelecegˆine dair her alanda degˆer tas¸ır. Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi çatısı altında kurdugˆumuz bu inisiyatifin temel amacı da tam olarak budur. Ögˆretmenlerin yalnız olmadıgˆını göstermek, ortak sorunlara ortak çözümler üretmek, kamusal ve bilimsel egˆitim mücadelesini büyütmek, ve Bursa'dan güçlü bir halk iradesi ortaya koymak.

"LAİK VE BİLİMSEL EĞİTİM İÇİN MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Önümüzde zor bir dönem oldugˆunu biliyoruz. Ancak örgütlü bir halkın ve örgütlü egˆitim emekçilerinin kars¸ısında hiçbir karanlıgˆın kalıcı olamayacagˆını da biliyoruz. Bugün burada atılan adım küçümsenecek bir adım degˆildir. Çünkü tarih boyunca degˆis¸im bir araya gelen, sözünü ortaklas¸tıran ve mücadeleden vazgeçmeyen insanlar sayesinde mümkün olmus¸tur. Bizler çocuklarımız için, meslegˆimizin onuru için, ülkemizin gelecegˆi için, laik ve bilimsel egˆitim için mücadele etmeye devam edecegˆiz."

Kaynak: ANKA