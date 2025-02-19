Bursa'da Muhtarlar Ormanlık Alanda Atış Talimi Yaptı: Soruşturma Başlatıldı

Bursa'da ormanlık alanda ruhsatlı silahlarıyla atış talimi yapan 5 mahalle muhtarı hakkında soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gemlik ilçesindeki Cumhuriyet Mahalle Muhtarı G.H., Kayhan Mahalle Muhtarı Ç.K., Halitpaşa Mahalle Muhtarı A.A., Karaali Muhtarı G.N. ve Orhaniye Mahallesi Muhtarı A.K., ruhsatlı silahları ile Narlı Mahallesindeki ormanlık alanda atış talimi yaptı. Birlikte selfie çekip o anları ünlü rap sanatçısı Gazapizm'in "Bu hayatın heyacanı meyacanı yok" şarkısıyla sosyal medya hesaplarında paylaşan muhtarlar hakkında Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Muhtarlar görüntülerin tepki çekmesi üzerine sosyal medyadan atış talimi yaptıkları anların görüntülerini sildi. Kumla Jandarma Karakoluna çağrılan 5 muhtarın burada ifade verdiği bildirildi. - BURSA