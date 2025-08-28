Bursa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ölümden Döndü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada rögara çarpan motosikletin sürücüsü ölümden döndü. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 08.50 sıralarında Cuma mahallesi İnegöl Kuyumcular çarşısında meydana geldi. Çarşının içinden geçen sürücü Barış U.(18) yönetimindeki 16 BHH 600 plakalı motosikletin ön tekeri açık kalan rögara çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet takla attı. Sürüklenen motosiklet yürüyen bir adama da çarptı. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA