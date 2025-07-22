Bursa'da Miki Fare Kostümlü Peçete Satıcısı Sürücüleri Eğlendiriyor

Bursa'da Miki Fare Kostümlü Peçete Satıcısı Sürücüleri Eğlendiriyor
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Bursa'nın Kestel ilçesinde Miki Fare kostümü giymiş bir kişi, trafik lambalarında sürücülere selam vererek peçete satışı yaparken, yolcuların büyük ilgisini çekti.

Bursa'da trafik lambalarında elinde mendillerle Miki Fare'yi görenler, gözlerine inanamadı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde, şehirlerarası yolda Miki Fare kostümü ile peçete satan kişi, sürücülerin ilgi odağı oldu. Kostüm ile sürücülere selam verip peçete satmak için araçlara yaklaşan kişi, herkesin yüzünü güldürdü. Bazı sürücüler hayret dolu gözlerle ne olup bittiğini anlamaya çalışırken, kimileri ise hoşuna gittiği için korna çalarak selam verdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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