Bursa'da Mevlit Kandili Gül Dağıtımıyla Kutlandı

Bursa İl Müftülüğü, Peygamber Efendimiz'in doğum yıl dönümü olan Mevlit Kandilini gül dağıtarak kutladı.

Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Osmangazi İlçe Müftüsü Mehmet Uzun ve Muradiye Külliye Camii İmamı Muhammet Lütfi Taşcı, Peygamber Efendimiz'in doğum yıl dönümünde sokak sokak gezerek gül dağıttı. Mevlid Kandili münasebetiyle Muradiye Mahallesi'ndeki esnaf ve vatandaşlara tek tek gül takdim edildi. İl Müftüsü Karabayır, esnafın ve vatandaşların kandilini tebrik etti. - BURSA