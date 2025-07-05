Bursa'da Merdiven Boşluğuna Sıkışan İnek Kurtarıldı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir inek, merak edip başını ahşap merdiven boşluğuna sıkıştırdı. Uzun süren çabalar sonucunda ineğin sahibi tarafından kurtarıldı.
Bursa'da bir inek başını ahşap merdiven boşluğuna sıkıştırdı.
Bursa'da Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde meraklı bir inek başını ahşap merdivene sıkıştırdı. Uzun süre merdivenden kurtulmak için çabalayan ineğe sahibi müdahale ederek kurtardı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel