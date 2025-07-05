Bursa'da Merdiven Boşluğuna Sıkışan İnek Kurtarıldı

Bursa'da bir inek başını ahşap merdiven boşluğuna sıkıştırdı.

Bursa'da Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde meraklı bir inek başını ahşap merdivene sıkıştırdı. Uzun süre merdivenden kurtulmak için çabalayan ineğe sahibi müdahale ederek kurtardı. - BURSA