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Bursa'da Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bursa'da Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan Kore gazisi Kamil Özer 92 yaşında hayatını kaybetti.

İZNİK, BURSA (İHA) - Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan Kore gazisi Kamil Özer 92 yaşında hayatını kaybetti.

Bursa'nın İznik ilçesi, Elbeyli Mahallesi'nde yaşayan 92 yaşındaki Kore gazisi Kamil Özer hayatını kaybetti. 5 çocuk, 54 torun sahibi olduğu öğrenilen Özer için askeri tören düzenlendi. 1950 ile 1953 yılları arasında Kore'deki savaşa katılan Özer, kılınan cenaze namazının ardından Elbeyli mezarlığında toprağa verildi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kamil Özer, Bursa, İznik, Kore, Yerel, Haberler

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