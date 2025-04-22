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Bursa'da Kontrolden Çıkan Motosiklet Otomobile Çarptı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan motosiklet, önünde seyreden otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsü yaralanırken, kaza anı bir sürücü tarafından kaydedildi.

Kontrolden çıkan motosiklet önündeki otomobile çarptı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan motosiklet, önünde seyreden otomobile çarptı. Motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza anı bir sürücünün araç kamerasına anbean yansıdı.

Kaza Osmaniye mahallesi Ahmet Akyollu caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Ümit Ü. Yönetimindeki 16 BBY 320 plakalı motosiklet, önünde yavaşlayan sürücü Ömer Ö.yönetimindeki 16 BHJ 585 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı bir sürücünün araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - Yerel
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