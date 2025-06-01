Bursa'da Kız Meselesi Yüzünden Bıçaklı Kavga: 1 Tutuklama

Bursa'da Kız Meselesi Yüzünden Bıçaklı Kavga: 1 Tutuklama
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İnegöl'de kız meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada, 21 yaşındaki Kadir Kamil A. sırtından bıçaklandı. Olayın zanlısı 16 yaşındaki Vedat K. yakalandı ve tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kız meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişiyi sırtından bıçaklayan zanlı tutuklandı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Yeni Cami Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Kamil A. (21) ile Vedat K. (16) arasında kız meselesi yüzünden sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Vedat K. elindeki bıçakla Kadir A.'yı sırtından bıçakladıktan sonra kaçtı. Kanlar içinde kalan genç, yakındaki Çinili Cami avlusunda oturan vatandaşlardan yardım istedi.

Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanan Vedat K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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