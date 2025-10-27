Haberler

Bursa'da Kepçe Operatörü Ayıyı Görüntüleyip Vatandaşları Uyardı

Güncelleme:
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir kepçe operatörü, ormanda karşılaştığı ayıyı kaydedip sosyal medya üzerinden mantar toplayan vatandaşları uyardı. Orhaneli Kaymakamlığı da ormanlarda yaban hayvanlarıyla karşılaşma riski hakkında dikkatli olmalarını istedi.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir kepçe operatörü, ormanda gördüğü ayıyı cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip "Mantarcılar dikkat edin" notuyla birlikte sosyal medya hesabından paylaştı. Orhaneli Kaymakamlığı, görüntüler sonrası ormana gidecek vatandaşları, yabani hayvanla karşılaşma riskine karşı uyardı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Letafet Mahallesi'nde kepçesiyle ilerleyen operatör Muzaffer Çetinkaya, ağaçların arasında gördüğü ayıyı cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Operatörün klakson çalmasıyla ayı ormanın derinliklerine doğru kaçarken, Çetinkaya, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, mantar toplamak için bölgeye gelen vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Dikkat ayı çıkabilir

Görüntüler sonrası Orhaneli Kaymakamlığı açıklama yaptı. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın Dikkatine! Orhaneli ilçemiz ve mahalleleri ormanlarla çevrili olduğu için yaban hayatından birçok hayvan çeşidi (ayı, yaban domuzu, kurt vb.) yöremizde mevcuttur. Dönemsel olarak vatandaşlarımızın mantar toplamak amacıyla ormanlarımızda gezdikleri tarafımızca malumdur. Vatandaşlarımızın herhangi bir yabani hayvanla karşılaşma riskine ve kaybolma riskine karşı ormanlara giriş çıkışlarda temkinli olmaları ve bilmedikleri yerlerde bulunmamaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
