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Bursa'da Kariyer Tanıtım Günü'nde Kadına Yönelik Bilgilendirme

Bursa'da Kariyer Tanıtım Günü'nde Kadına Yönelik Bilgilendirme
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Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Kariyer Tanıtım Günü'nde 630 kadın ve kız öğrenciye KADES uygulamasını tanıttı ve 480 erkek öğrenciye 'Kadına el kalkamaz' mottosu ile bilgilendirme broşürü dağıttı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mudanya'daki Kariyer Tanıtım Günü'nde 630 kadın ve kız öğrenciye KADES uygulaması hakkında bilgi verirken, 480 erkek öğrenciye de 'Kadına el kalkamaz' mottosu ile tanıtım ve bilgilendirme broşürü dağıttı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğü, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ile Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Mudanya Mesleğim Geleceğim Kariyer Tanıtım Günleri'ne katıldı. Standı ziyaret eden gençlere ve vatandaşlara çeşitli birimlerde görev alan personel tarafından mesleğin tanıtımı yapıldı. Ayrıca 630 kadın ve kız öğrenciye KADES uygulaması hakkında bilgi verilirken, 480 erkek öğrenciye de 'Kadına el kalkamaz' mottosu ile tanıtım ve bilgilendirme broşürü dağıtıldı. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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