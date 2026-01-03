Haberler

Bursa'da karla kaplanan kaldırımda kalp çizdiler, güvenlik kamerasını izleyenlerin içi ısındı

Güncelleme:
Bursa'da, karla kaplanan kaldırımda yürüyen bir çiftin, yerdeki karın üzerine kalp çizerkenki anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da karla kaplanan kaldırım üzerinde kalp çizen sevgili çiftin o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler, izleyenlere sevgi dolu anlar yaşattı.

Soğuk havanın etkili olduğu kentte, karla kaplanan kaldırımda yürüyen sevgili bir çift, romantik bir an yaşadı. Çift, yerde biriken karın üzerine kalp çizerek sevgilerini ifade etti. O anlar ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
