Bursa'dan kartpostallık görüntüler

Bursa'dan kartpostallık görüntüler
Güncelleme:
Bursa'da etkili olan kar yağışı şehrin simgelerini beyaza bürüdü ve Uludağ eteklerindeki tarihi evlerin muhteşem görüntüler oluşturmasına sebep oldu. Hava sıcaklığının 1 dereceye düşmesi ve kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

Bursa'da şehir merkezine yağan kar yağışıyla birlikte Uludağ'ın eteklerindeki tarihi evler, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bursa'da dün geceden beri etkili olan kar yağışıyla birlikte şehrin simgeleri haline gelen mekanları da beyaza büründü. Bursa'nın sembol olmuş yerleri karla kaplanırken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Uludağ'ın eteklerinde birbirinden farklı renkleriyle cümbüş oluşturan evler havadan böyle görüntülendi. Termometrelerle hava sıcaklığını 1 derece olarak ölçerken, akşam ise bun sıcaklığın -3 olması bekleniyor.

Meteorolojinin resmi internet sitesine göre Bursa'da yarın da etkili olacak kar yağışının ardından hafta sonuna kadar kar beklenmiyor. - BURSA

