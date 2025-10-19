Haberler

Bursa'da Kanalizasyon Çalışmasında Göçük: İki Kardeş Hayatını Kaybetti

Bursa'da Kanalizasyon Çalışmasında Göçük: İki Kardeş Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Mudanya ilçesinde gerçekleştirilen kanalizasyon çalışmasında meydana gelen göçükte İbrahim ve Mehmet Uysal kardeşler hayatını kaybetti. Cenazeleri öğle namazı sonrası defnedildi.

Bursa'da iş makinesi ile yapılan kanalizasyon çalışmasında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden İbrahim Uysal ve ağabeyi Mehmet Uysal toprağa verildi.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Mudanya ilçesi Ülkü Mahallesi'nde meydana geldi. Yeni yaptıkları iki katlı evin kanalizasyon hattını ana gidere bağlamak isteyen İbrahim Uysal (35) ve Mehmet Uysal (50) kardeşler, kazı sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu göçük altından çıkarılan iki kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi. Uysal kardeşlerin cenazesi Mudanya Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınarak, Osmangazi ilçesi Adnan Menderes Mahallesi Gaziler Camii'nde ikindi namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail ordusu: Gazze'nin güneyindeki Hamas hedeflerine saldırı dalgası başlattık

İsrail ordusu, Gazze'de yeni saldırı dalgası başlattı
KKTC'deki kritik seçimden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday

KKTC'deki kritik seçimden ilk sonuçlar geldi! Bir aday farkı açtı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFATIH Om:

Yatırım, kazancı en üst düzeye çıkarmak ve riskleri en aza indirmekle ilgilidir. LIMUDIA'nın platformu ve stratejisi sayesinde sürekli kâr elde ediyorum. Yatırımımla 374.000 dolar kazandım. Rehberlik için Telegram'da @Mudiatrading adresinden kendisine ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Roberto Mancini Premier Lig'e geri dönüyor

Roberto Mancini geri dönüyor
Kilosunun fiyatı 600 bin TL'ye çıktı, görmek isteyen tarlaya akın etti

Fiyatı 600 bin TL'ye çıktı! Görmek isteyen tarlaya akın ediyor
Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı

Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı
Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu 'uyuşturucu lideri' olarak nitelendirdi

Trump, o ülkenin Cumhurbaşkanına 'uyuşturucu lideri' dedi
Roberto Mancini Premier Lig'e geri dönüyor

Roberto Mancini geri dönüyor
Volkan Demirel, Galatasaray'dan puan almanın formülünü duyurdu

Galatasaray'dan puan almanın tek formülünü duyurdu
Eski gelinini öldürdü ardından berberde tıraş olup teslim oldu

Gelinini öldüren yaşlı adamdan teslim olmadan önce akılalmaz hareket
Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'den çok konuşulacak Jhon Duran kararı

Büyük umutlarla gelmişti! Jhon Duran için çok konuşulacak karar
Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti

Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti
Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı

Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker birinciliği o isme kaptırdı
Hamas'tan Gazze'de ateşkesi ihlal ettiği iddialarına jet yanıt

İnfial yaratan iddia sonrası Hamas'tan jet açıklama
64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı 21 yaşındaki kadın binayı ateşe verdi

64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı genç kadın binayı ateşe verdi
İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

Gazze'de korkulan oldu! Sınır kapısından patlama sesleri geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.