Haberler

Kahvehanenin duvarları parçalansa da oyunlarına devam ettiler

Kahvehanenin duvarları parçalansa da oyunlarına devam ettiler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Sırameşeler Mahallesi'nde bir kahvehanede oyun oynayan vatandaşlar, duvarların yıkılmasına rağmen masadan kalkmadı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Olayda yaralanan olmadı, ancak kahvehanede maddi hasar meydana geldi.

Bursa'da bir kahvehanede oyun oynayan vatandaşlar, duvarlar yıkılmaya başlayana kadar masadan kalkmadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'nın Sırameşeler Mahallesi Ormanlar Yolu üzerinde bulunan bir kahvehanede, içeride oyun oynandığı sırada mekanın duvarlarında çökme meydana geldi. Duvarların yıkılmaya başlamasına rağmen masadaki vatandaşların oyunu bırakmaması dikkat çekti.

Yaşanan olay sırasında çevrede kısa süreli panik yaşanırken, o anlar kahvehanede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, duvar parçalarının döküldüğü ve içeride bulunanların soğukkanlılığını koruduğu görüldü.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, kahvehanede maddi hasar oluştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti

Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Venezuela'yı bombalayan Trump'ı ilk tebrik eden ülke: Yaşasın özgürlük

Venezuela'yı bombalayan Trump'ı ilk tebrik eden ülke: Yaşasın Özgürlük
4 kardeşten 2'sinin babası başkası çıktı! Bütün köy tek bir ismi işaret etti

4 kardeşten 2'sinin babası başkası çıktı: Anneme tecavüz etmiş
Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı

Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı
Kendisinden kaçıp markete sığınan küçük kızı önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı

Küçük kız çocuğunu önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı
Venezuela'yı bombalayan Trump'ı ilk tebrik eden ülke: Yaşasın özgürlük

Venezuela'yı bombalayan Trump'ı ilk tebrik eden ülke: Yaşasın Özgürlük
CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır iddiaları doğruladı! İşte geçeceği parti

"Milletin dediğini yapıyorum" deyip katılacağı partiyi ilan etti
Maduro kaçırıldı, Rusya ve Çin'den ardı ardına açıklamalar geldi

Maduro kaçırıldı, Rusya ve Çin'den ardı ardına açıklamalar geldi