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Bursa'da Kadir Gecesi Coşkusu: Ulu Cami Dolu Taşırdı

Bursa'da Kadir Gecesi Coşkusu: Ulu Cami Dolu Taşırdı
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Kadir Gecesi'nde Bursa'da Ulu Cami ve diğer camiler on binlerce vatandaşla doldu. Farklı yaş gruplarından insanlar, ibadetlerini cami avlularında ve çevresinde dualarla gerçekleştirdi.

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde Bursa'da başta Ulu Cami olmak üzere tüm camiler doldu taştı.

İslam aleminin en önemli gecelerinden biri olan Kadir Gecesi Bursa'da Ulu Cami'de idrak edildi. Kadir Gecesi münasebetiyle on binlerce vatandaş Ulu Cami'ye sığmadı. 7'den 70'e binlerce vatandaş cami avlularında ve çevresinde dualarla Kadir Gecesi'ni idrak etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından teravih namazını da kılan genç, yaşlı, çocuk binlerce vatandaş, geç saatlere kadar ibadetlerini gerçekleştirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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