Bursa'da ilginç bir yıkım

Bursa'da ilginç bir yıkım
Güncelleme:
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yeni yapı için yıkılan 4 katlı eski bina, iş makinesinin zeminden başlayarak gerçekleştirdiği ilginç yıkım süreciyle dikkat çekti. Yıkım sırasında çevre toz bulutuyla kaplandı ancak kimse zarar görmedi.

Bursa'da yeni yapı için yıkılacak olan 4 katlı eski bina, iş makinesi tarafından ilginç yöntemle yerle bir edildi. Binanın çatısından başlayacağına, zemininden başlayınca ortalık savaş alanına döndü.

İlginç yıkım, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi 10. Yavuz sokakta gerçekleşti. Eski binanın yıkılarak yerine yeni bina yapımı için hareke geçen yüklenici firma, iş makineleriyle sokağa geldi. Binanın yıkımı için harekete geçen iş makinesi, çatı kısmından aşağı doğru binayı yıkacağına zeminden işe başladı. Binan ilk iki katı yıkı yıkılırken, 3'üncü ve 4'üncü katı yandaki binaların arasında asılı kaldı.

İş makinesinin binanın 3'üncü katına darbe vurmasıyla, geri kalan katları da yerle bir oldu. Sokak toz bulutuyla kaplanırken, vatandaşlar ilk defa böyle bir yıkım gördüğünü söyledi.

Araçlar, evler ve yerleri toza bürünürken, hiç kimseye bir zarar gelmemesi sevindirdi. - BURSA

