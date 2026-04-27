Bursa'da ilginç görüntüler

Bursa'da aç kalan tilkiler, yiyecek bulmak için insanların yayına kadar indi. Vatandaşların elleriyle beslediği tilki görüntüleri büyük ilgi gördü.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi ve Uludağ yolunda kayda alınan görüntüler, herkesi hayrete düşürdü. Piknik alanında kaydedilen görüntülerde, aç olduğu görülen bir tilkinin vatandaşların yanına kadar gelerek elle beslendiği anlar dikkat çekti. Ormanlık alanda besin bulmakta zorlandığı düşünülen tilkinin, yiyecek arayışıyla piknikçilerin bulunduğu bölgeye indiği, vatandaşların da elleriyle beslediği anlar cep telefonu ile kayda alındı. İnsanlardan çekinmeden yaklaşan tilki, doğal yaşamda yaşanan besin sıkıntısının yaban hayvanlarını yerleşim alanlarına daha fazla yaklaştırdığını gözler önüne serdi.

Bölgede görülen bir başka tilkinin ise insanlarla sık karşılaşması nedeniyle bu duruma alıştığı, yol kenarında adeta yiyecek beklediği gözlendi. Özellikle kırsal mahallelerde zaman zaman benzer manzaraların yaşandığını belirten vatandaşlar, tilkilerin insan varlığına giderek daha fazla alıştığını ifade etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı