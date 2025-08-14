Bursa'da Fotokapanlarla Boz Ayı Yavruları Görüntülendi

Bursa'da Fotokapanlarla Boz Ayı Yavruları Görüntülendi
Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından kurulan fotokapanlar, sevimli boz ayı yavrularını ve annelerini görüntüledi. Ormanda peş peşe geçen ayılar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Bursa'da yaban hayatı görüntülemek için DKMP Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü tarafından kurulan fotokapanlara sevimli boz ayı yavruları ve anneleri takıldı. Ormanın içinde peş peşe, foto kapanın önünden geçip, gözden kaybolan boz ayılar, sosyal medyada ise büyük beğeni kazandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
