Bursa'da 3 Firari Hükümlü Yakalandı

BURSA'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler Ş.D., Ü.U. ve A.Ç. yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen saha çalışmalarında, haklarında 'hırsızlık' ve 'yağma' başta olmak üzere çeşitli suçlardan 7 suç kaydı ve 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.D., 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 16 suç kaydı bulunan Ü.U. ile 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 7 suç kaydı bulunan A.Ç. isimli hükümlüler yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlüler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Esra TÜRKER - Kamera: BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı