Bursa'da Filistin İçin Yürüyüş Düzenlendi

Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve Filistin halkına destek olmak amacıyla Bursa'da yürüyüş düzenlendi.

Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu, Filistin halkına destek olmak amacıyla geniş katılımlı bir yürüyüş düzenledi. Üzerlerine kanlı kefen giyen vatandaşlar, ' Gazze ölüyor ayağa kalk' yazılı pankartlar taşıdı. Ulu Cami'de kılınan ikindi namazının ardından başlayan yürüyüş, Şehreküstü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yapılan açıklamalarla son buldu.

Grup adına konuşan Murat Eryağan, "Hamaslı mücahidlerle görüştüğümüzde bizi gündemde tutun diyorlar. Bizden su ve ekmek istemiyorlar. Bizi gündemde tutun diyorlar. Biz de bugün onların bu isteklerini yerine getirmek için toplandık. Biz sizinle beraberiz gündemimizin birinci maddesi Gazze'dir. Gazze, bizim her şeyimiz. Biz 401 yıl Gazze ve Filistin'deydik. Bizi parçalayıp paramparça ettiler. ya Rabbim, bizi eski günlerde olduğu gibi bizi aziz eyle. Bu zilletten tüm Müslüman kardeşlerimizi kurtar. Zulmün olduğu yerde tarafımızı belli etmek için buradayız. Zalimin karşısında, mazlumların yanında olduğumuz için buradayız. Kim olursa olsun zalime karşıyız. Kim olursa olsun mazlumun yanındayız. Gazze'nin yalnız olmadığını haykırmak için buradayız. Halkı Müslüman ülkelerin yöneticilerini liderlerini uyarmak ve harekete geçirmek için buradayız. Vicdanı olan herkesin ortak sesi olmak için buradayız. Siyonist mallarını çeşitli bahanelerle alanları, satanları uyarmak için buradayız. Bu işi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bunların mallarını evimize, iş yerimize, çocuklarımıza giydirmeyeceğiz, kullandırmayacağız. Sadece Gazze değil, Doğu Türkistan, Arakan ve dünyanın dört bir yanında ne kadar mazlum ve mağdur varsa biz onların da yanındayız. Tarih bugünleri yazacak. Bugün susanları da haykıranları da yazacak. Biz susmadığımız için bugün bu meydanı doldurduk. Gazze düşmedi ve düşmeyecek. Yenilmedi, yenilmeyecek. Zafer er yada geç mazlumların olacak. Her kışın bir baharı, her gecenin bir sabahı vardır. Zafer yakındır ve inananların olacaktır" şeklinde konuştu. - BURSA