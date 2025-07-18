Bursa'da Esnaf, Aşure Günü'nde 1200 Kişiye Aşure Dağıttı

Bursa'da Esnaf, Aşure Günü'nde 1200 Kişiye Aşure Dağıttı
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Bursa'nın Emek Mahallesi'nde bir esnaf, Muharrem ayı dolayısıyla cami bahçesinde düzenlediği etkinlikte bin 200 kişiye aşure ikram etti. Aşure kuyruğu, mahalle halkının ilgisini çekti.

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde bir esnaf cami bahçesinde bin 200 kişiye aşure dağıttı.

Her yıl Muharrem ayı içerisinde Emek Mahallesinde aşure dağıtan kuruyemişçi Zeki Sevim bu yıl da geleneği bozmadı.

Emek Mahallesindeki Adnan Menderes Cami bahçesine kurulan çadırların altında kaynayan aşurenin kokusu tüm mahalleyi sardı. Namaz sonrası bin 200 kişiye aşure ikramı yapıldı. Aşurenin tadına camiye Kur'an ı Kerim eğitimine gelen öğrenciler de baktı. Mahalle halkının büyük ilgi gösterdiği aşureler kısa sürede tükendi. Metrelerce uzunluktaki aşure kuyruğu ise kameralara yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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