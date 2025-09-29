Haberler

Bursa'da Düğün Konvoyuna Halk Otobüsü Katıldı

Bursa'da Düğün Konvoyuna Halk Otobüsü Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde evlenen Safa ve Buse çiftinin düğün konvoyunda, şehir içi çalışan bir halk otobüsü gelin arabası gibi süslendi. Renkli anlar, konukların cep telefonlarına yansıdı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde evlenen Safa ve Buse çiftinin düğün konvoyunda şehir içi hatta çalışan özel halk otobüsü balon ve kurdelelerle süslenerek gelin arabası gibi korteje katıldı. Renkli görüntüler konukların cep telefonlarına yansıdı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde dünya evine giren Safa ve Buse çiftinin düğün konvoyu ilginç bir görüntüye sahne oldu. Çiftin yakınları tarafından organize edilen konvoyda şehir içi hatta çalışan özel halk otobüsü gelin arabası gibi süslenerek yer aldı. Çiçek ve kurdelelerle donatılan otobüs, konvoydaki diğer araçlarla birlikte klaksonlar eşliğinde ilçe turu attı. Renkli anlar düğüne katılanların cep telefonu kameralarına yansırken, gelin ve damadın mutluluğu yüzlerine yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump'ın 21 maddelik teklifine Netanyahu'dan ilk yorum

Trump'ın 21 maddelik teklifine Netanyahu'dan ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok artık Altay Bayındır! 3 gol yediği maç taraftarları ikiye böldü

Yok artık Altay! 3 gol yediği maç taraftarları ikiye böldü
İstanbul'da 30 bin TL kira istenen evin hali herkesi isyan ettirdi

İstanbul'daki bu daire için istenen kira vatandaşları isyan ettirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.