Bursa'da Düğün Konvoyuna Halk Otobüsü Katıldı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde dünya evine giren Safa ve Buse çiftinin düğün konvoyu ilginç bir görüntüye sahne oldu. Çiftin yakınları tarafından organize edilen konvoyda şehir içi hatta çalışan özel halk otobüsü gelin arabası gibi süslenerek yer aldı. Çiçek ve kurdelelerle donatılan otobüs, konvoydaki diğer araçlarla birlikte klaksonlar eşliğinde ilçe turu attı. Renkli anlar düğüne katılanların cep telefonu kameralarına yansırken, gelin ve damadın mutluluğu yüzlerine yansıdı. - BURSA