Bursa'da Damat Eğlencesi Eziyete Dönüştü
İnegöl'de düzenlenen düğün sonrası damat ve sağdıç, arkadaşlarının zorlu isteklerini yerine getirerek eğlenceli ve bir o kadar da zorlu anlar yaşadı. Damat, at arabası çekmekten şınav çekmeye, kadın elbiseleri giyerek oyun oynamaya kadar çeşitli zorluklarla karşılaştı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünya evine giren damada, arkadaşlarının yaptığı geleneksel eğlence eziyete dönüştü. O anlar kameralara yansıdı.

Gökhan Altunsoy ve Semra Oğuz Altunsoy, düzenlenen görkemli düğünle hayatlarını birleştirdi. Düğünün ardından İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi'nde damat eğlencesi yapıldı.

Eğlence sırasında damat ve sağdıç, arkadaşlarının zorlu isteklerini yerine getirmek zorunda kaldı. Damat 10 kez şınav çekip ördek yürüyüşü yaptı. Ardından 10 arkadaşının bindiği at arabasını 100 metre boyunca çeken damat ve sağdıç, yaklaşık 500 kilogram kumu da elleriyle römorka yükledi.

Eziyet bununla da sınırlı kalmadı. Damat ve sağdıç kadın elbiseleri giyerek şişe oyunu oynadı. Renkli anlar, katılımcıların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
