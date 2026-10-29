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Bursa'da Cumhuriyet'in 103'üncü yılı konserinde İzmir Marşı hep birlikte söylendi

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Bursa'da Cumhuriyet'in 103'üncü yılı konserinde İzmir Marşı hep birlikte söylendi Haber Videosunu İzle
Bursa'da Cumhuriyet'in 103'üncü yılı konserinde İzmir Marşı hep birlikte söylendi
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Bursa'da Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü için düzenlenen konserde Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası sahne aldı. Murat Cem Orhan yönetimindeki orkestraya soprano Ceren Aydın eşlik etti; finalde İzmir Marşı dinleyicilerle birlikte söylendi.

Bursa'da Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen özel konserde, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası sahne aldı. Şef Murat Cem Orhan yönetimindeki orkestraya soprano Ceren Aydın eşlik ederken, Muammer Sun'un "Kurtuluş" ve "Cumhuriyet" film müzikleri seslendirildi. Konserin finalinde İzmir Marşı'nın yankılandığı salonda, dinleyiciler eserlere hep birlikte eşlik etti.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü kapsamında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda özel bir konser gerçekleştirdi. Cumhuriyet'in kuruluşuna uzanan mücadeleyi müziğin evrensel diliyle anlatan gecede, sanatseverler bir araya geldi.

Orkestra şefliğini Murat Cem Orhan'ın üstlendiği konserde, soprano Ceren Aydın solist olarak sahne aldı. Programda, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini ve Cumhuriyet'in kuruluş sürecini konu alan Muammer Sun'un "Kurtuluş" ve "Cumhuriyet" film müzikleri seslendirildi.

Orkestranın senfonik yorumuyla hayat bulan eserler, Cumhuriyet'in hangi mücadeleler sonucunda kurulduğunu bir kez daha hatırlattı. Konser boyunca müziğin tarihi anlatımla buluştuğu anlar, geceye anlam kattı.

Konser kapsamında seslendirilen marşlar, Cumhuriyet Bayramı heyecanını salona taşıdı. Programda senfonik düzenlemesiyle yer alan "Parla", dinleyicilerle buluşurken gecenin coşkusunu artırdı.

Cumhuriyet'in 103'üncü yılına özel hazırlanan repertuvar, sanatseverlere hem müzikal hem de duygusal anlar yaşattı.

Finalde İzmir Marşı seslendirildi

Gecenin finalinde seslendirilen İzmir Marşı, konserin en coşkulu anlarından biri oldu. Salonda yankılanan marşa dinleyiciler de hep birlikte eşlik etti. Alkışlarla karşılanan finalde, Cumhuriyet Bayramı'nın gururu ve heyecanı bir kez daha hissedildi.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın özel konseri, Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü kutlamalarına sanatla anlam katan etkinliklerden biri olarak gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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