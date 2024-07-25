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Sıcaktan bunalan kadınların vantilatör kavgası kamerada

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Bursa'da 3 kadın vakit geçirmek için geldikleri kafede vantilatörün çalışmaması üzerine kendi aralarında tartışmaya başladı. Tartışma sırasında bir kadın ağlamaya başlayınca diğerleri ona sitem etti. O anlar bir müşteri tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Bursa'da bir kafede sıcaktan bunalan 3 kadının vantilatör kavgası diğer müşterilerin ilgi odağı oldu.

Bursa'da 3 kafadar yaşlı kadın, serinlemek için geldikleri kafede vantilatör çalışmayınca kendi aralarında tartışmaya başladı. Sıcaktan iyice bunalan kadınlardan biri ağlayama başlayınca tartışmayı gören diğer müşteriler o anları kayda almaya başladı.

"ORTAMI BOZUYORSUN KALK GİT EVE"

Bir teyzenin "Sıcaktan bunaldım, vantilatör de çalışmıyor" sözlerine sinirlenen diğer arkadaşları, "Ortamı bozuyorsun, kalk git eve" diye sitem etti. Bir diğeri ise hüngür hüngür ağlamaya başladı. Kimsenin anlayamadığı ilginç anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedilirken, durumu gören garson sıcaktan bunalan teyzeyi dışarda hava almaya davet etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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Yorumlar (1)

cavit dogan:

Toplum yararına bir durum değil, İnsanları olur olmadık şeyler için kameraya çekmek hem etik değil hem de suçtur. Yaşlı insanlar bunalmış ve de rahatsız olabilir ayıp yani birde bunu haber değeri var gibi yaymak çok ayıp..

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