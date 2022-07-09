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Bursa'da bayramın ilk günü kurban pazarı ve kesim yerlerinde yoğunluk yaşandı

İhlas Haber Ajansı - Samet Doğru - Yerel
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Bursa'da bayramın ilk günü kurban pazarı ve kesim yerlerinde yoğunluk yaşandı

- Bursa'da bayramın ilk günü kurban pazarı ve kesim yerlerinde yoğunluk yaşandı Kurban Bayramı'nın ilk gününde Bursa'da kesim yerleri ve kurban pazarları doldu taştı.

- Bursa'da bayramın ilk günü kurban pazarı ve kesim yerlerinde yoğunluk yaşandı

BURSA - Kurban Bayramı'nın ilk gününde Bursa'da kesim yerleri ve kurban pazarları doldu taştı.

Havadan da görüntülenen pazar alanında tatlı telaş yaşanırken, belediyenin gösterdiği yerlerde vatandaşlar ibadetlerini yerine getirdi. Kimi vatandaşlar araçlarına kadar kurbanı sırtında taşımaya çalışırken zor anlar yaşadı. Belediyelerin temizlik ekipleri de vatandaşların kurbanlarını hijyenik ortamda kesilmesi için bayram boyunca görev yapacak.

7'den 70'e her kesimden vatandaşlar kesilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanları yüzerek parçaladı. Kadınların da kurban yüzmesi ve parçalaması dikkat çekti. Vatandaşlar da kestikleri kurbandan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

İhlas Haber Ajansı / Samet Doğru - Yerel

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