Bursa'da Bahçıvan ile Kaplumbağa Arasındaki Sıcak Dostluk
Bursa'da bir villada yaşayan bahçıvan Ünal Sevinç'in, her gün su vermek için gelen kaplumbağaya Rıfkı adını vermesi ve onunla kurduğu dostluk sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Bursa'da bir villanın bahçıvanlığını yapan vatandaşın peşini bırakmayan kaplumbağa, herkesi gülümsetti. Kaplumbağa ile bahçıvanın masum dostluğu görenleri kıskandırdı.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bir villada yaşanan dostluk, görenleri hayrete düşürdü. Villanın bahçıvanlığını yapan Ünal Sevinç, yaklaşık 1 yıl önce gördüğü kaplumbağa su verdi. Her gün gelip su içen kaplumbağa ile Sevinç arasında bir bağ oluştu. Kaplumbağa 'Rıfkı' ismini koyan Sevinç, onu her yere götürmeye başladı.

Aradan geçen zamanda peşinden ayrılmayan Rıfkı'yı cep telefonu ile kayda alan Sevinç, o anları ise sosyal medyada paylaştı. İzleyenlerin yüzünü güldüren anlar, binlerce kişi tarafından ise beğenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
