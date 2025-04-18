Bursa'da Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

Bursa'da bağımlılıkla mücadele için Taşra Yürütme Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, 17 Nisan 2025 tarihinde Bursa'da Bağımlılıkla Mücadele Taşra Yürütme Kurulu Toplantısı düzenlendi. Toplantıya Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ev sahipliği yaptı.

Toplantı, Bursa Cumhuriyet Savcısı Tuncay Sümbül başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Yeşilay Bursa Şubesi Başkanı M. Suat Arvas, Bursa Denetimli Serbestlik Müdürü Cihat Çanak, Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Murat Sayar, Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Muzaffer Onay, Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Yüksel Alan, Yenişehir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mustafa Gül, İnegöl Denetimli Serbestlik Müdürü Gülay Gül, Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi Temsilcisi Feyza Nur Kaya ve YEDAM Temsilcisi Canan Topçu katıldı.

Toplantıda, bağımlılıkla mücadele kapsamında yapılması planlanan çalışmalar ele alındı. Katılımcılar, kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekerek, bağımlılık sorununun çözümüne yönelik yürütülecek faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Bağımlılıkla mücadelede toplumun her kesimini kapsayan güçlü bir iş birliğinin önemine vurgu yapılan toplantı, Adalet Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında uygulamada birlikteliğin sağlanması farkındalık artırıcı projelerin ve rehabilitasyon süreçlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla önemli kararların alınmasıyla sona erdi. - BURSA