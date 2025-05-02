Bursa'da Araç Motoruna Sıkışan Kedi Kurtarıldı
Bursa'da seyir halindeyken aracının motorundan kedi sesi duyan bir vatandaş, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri kediyi sıkıştığı yerden çıkardı ve barınağa teslim etti.
Bursa'da seyir halindeyken aracından kedi sesi duyan vatandaş, durumu itfaiyeye bildirdi. Aracın motorunda bir süre seyreden kedi, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Alperen A., aracıyla seyir halindeyken, motordan kedi sesi geldiğini fark etti. Durum üzerine aracını emniyet şeridine çeken Alperen A., durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, motor kısmına sıkışan kediyi çıkararak barınağa teslim etti. Kedinin kurtarılma anı kameraya yansıdı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel