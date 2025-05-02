Bursa'da Araç Motoruna Sıkışan Kedi Kurtarıldı

Bursa'da seyir halindeyken aracından kedi sesi duyan vatandaş, durumu itfaiyeye bildirdi. Aracın motorunda bir süre seyreden kedi, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Alperen A., aracıyla seyir halindeyken, motordan kedi sesi geldiğini fark etti. Durum üzerine aracını emniyet şeridine çeken Alperen A., durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, motor kısmına sıkışan kediyi çıkararak barınağa teslim etti. Kedinin kurtarılma anı kameraya yansıdı. - BURSA