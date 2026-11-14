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Bursa'da alkol alan vatandaş direksiyona geçmeyip aracını çekiciyle evine götürdü

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Bursa'da alkol alan vatandaş direksiyona geçmeyip aracını çekiciyle evine götürdü
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Bursa'da bir vatandaş alkol aldıktan sonra direksiyona geçmek yerine çekici çağırıp otomobilini evine götürdü. Vatandaş, cep telefonuyla kaydettiği videoda alkollü araç kullanmanın tehlikelerine dikkat çekti ve alternatif ulaşım çağrısı yaptı.

Bursa'da, bir vatandaş alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçmek yerine çekici çağırdı. Otomobilini çekiciye yükleterek evine kadar götüren vatandaş, çektiği videoyla sürücülere de duyarlılık çağrısında bulundu.

Bursa'da alkollü olarak direksiyon başına geçmek yerine çekici çağıran vatandaş, otomobilini de bulunduğu yerde bırakmayarak çekici yardımıyla evine götürdü. Yaşananları cep telefonuyla kayda alan vatandaş, paylaştığı videoda alkollü araç kullanmanın tehlikelerine dikkat çekti. Herkesin sağlıklı ve güvenli bir şekilde evine ulaşmasının önemini vurgulayan vatandaş, alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçmek yerine alternatif ulaşım yollarının tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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