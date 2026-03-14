Haberler

Akran zorbalığına karşı bilinçli ebeveynlik

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Kent Konseyi, çocukların güvenli bir sosyal ortamda büyümesi için akran zorbalığına karşı ebeveyn farkındalığını artırmayı amaçlayan bir bilgilendirme semineri düzenledi. Eğitici Banu Geylani, zorbalığın etkileri ve ebeveynlerin rollerini ele aldı.

Çocukların güvenli ve sağlıklı bir sosyal ortamda büyüyebilmesi amacıyla harekete geçen Bursa Kent Konseyi, akran zorbalığına karşı ebeveyn farkındalığını artırmaya yönelik bilgilendirme semineri düzenledi.

Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Bursa Kent Konseyi Çocuk Meclisi iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Akran Zorbalığı ile Mücadelede Ebeveyn Farkındalığı' bilgilendirme semineri, Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi Koza Salon'da yapıldı.

Eğitimci Banu Geylani rehberliğinde gerçekleştirilen programda, akran zorbalığının çocuklar üzerindeki psikolojik ve sosyal etkileri ele alındı. Zorbalığın erken dönemde fark edilmesine yönelik yöntemler ile ebeveynlerin üstlenebileceği roller hakkında bilgi veren Geylani, ailelerin çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurabilmeleri için uygulanabilecekleri yaklaşımları anlattı. Çocukların yaşadığı sorunları erken fark etmenin önemli olduğunu belirten Geylani, okul-aile iş birliğinin akran zorbalığıyla mücadelede kritik bir rol oynadığını dile getirdi.

Seminer boyunca teorik bilgiler edinen katılımcılar, günlük yaşamda karşılaşabilecekleri sorunların çözümleri hakkında bilinçlendirildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: Hürmüz Boğazı'nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek

Trump "Hürmüz Boğazı" için gözünü kararttı: Çok yakında...
Binlerce İsraillinin telefonuna aynı mesaj gitti: Ölmek isteyeceksiniz ama ölemeyeceksiniz

Binlerce İsrailliye aynı mesaj gitti: Ölmek isteyeceksiniz ama...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç kadını 'Kızını göreceksin' diye kandırıp 4. kattan aşağı attı

Genç kadını "Kızını göreceksin" diye kandırıp 4. kattan aşağı attı
Kulüp binasına geldiler! Fenerbahçe'de sonucu merakla beklenen kritik toplantı

Milyonların beklediği kritik toplantıya geldiler, sonuç ne olacak?
7 ülkeden eşzamanlı askeri yığınak

Bölge alev alev! 7 ülkeden eşzamanlı askeri yığınak
Can damarından vurulan İran, Körfez ülkesini hedef seçti

Can damarından vurulan İran, Körfez ülkesini hedef seçti
Genç kadını 'Kızını göreceksin' diye kandırıp 4. kattan aşağı attı

Genç kadını "Kızını göreceksin" diye kandırıp 4. kattan aşağı attı
Süper Lig'de ilginç anlar! Rakip penaltı kazanınca tüm yedek kulübesi soyunma odasına gitti

Rakip penaltı kazanınca tüm yedek kulübesi soyunma odasına gitti
Gazze'yi şimdi de kum fırtınası vurdu! Göz gözü görmüyor

Bölgeyi şimdi de kum fırtınası vurdu! Göz gözü görmüyor