Akran zorbalığına karşı bilinçli ebeveynlik

Çocukların güvenli ve sağlıklı bir sosyal ortamda büyüyebilmesi amacıyla harekete geçen Bursa Kent Konseyi, akran zorbalığına karşı ebeveyn farkındalığını artırmaya yönelik bilgilendirme semineri düzenledi.

Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Bursa Kent Konseyi Çocuk Meclisi iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Akran Zorbalığı ile Mücadelede Ebeveyn Farkındalığı' bilgilendirme semineri, Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi Koza Salon'da yapıldı.

Eğitimci Banu Geylani rehberliğinde gerçekleştirilen programda, akran zorbalığının çocuklar üzerindeki psikolojik ve sosyal etkileri ele alındı. Zorbalığın erken dönemde fark edilmesine yönelik yöntemler ile ebeveynlerin üstlenebileceği roller hakkında bilgi veren Geylani, ailelerin çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurabilmeleri için uygulanabilecekleri yaklaşımları anlattı. Çocukların yaşadığı sorunları erken fark etmenin önemli olduğunu belirten Geylani, okul-aile iş birliğinin akran zorbalığıyla mücadelede kritik bir rol oynadığını dile getirdi.

Seminer boyunca teorik bilgiler edinen katılımcılar, günlük yaşamda karşılaşabilecekleri sorunların çözümleri hakkında bilinçlendirildi. - BURSA

