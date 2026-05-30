Haberler

Asırlık köfteli çorba geleneği bu yıl da devam etti

Asırlık köfteli çorba geleneği bu yıl da devam etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da Abdal Mehmet Hazretleri'ni anmak için yılda bir kez pişen asırlık köfteli çorba geleneği, 80 yıl aradan sonra 8. kez düzenlendi. Binlerce kişi uzun kuyruklar oluşturarak çorbadan içti.

Bursa'da asırlık köfteli çorba geleneği, yaşatılmaya devam ediyor. Yılda bir kez pişen köfteli çorbadan içmek isteyenler uzun kuyruklar oluştururken, 80 yıl aradan sonra yaşatılan geleneğin 8'incisi gerçekleşti.

Abdal Mehmet Hazretleri'ni yad etmek için yılda bir kez pişen çorbadan içmek isteyen binlerce kişi, uzun kuyruklar oluşturdu. Anadolu'da yetişmiş büyük velilerden Abdal Mehmet Hazretleri'ni anmak için yaklaşık 500 yıldır yaşatılan gelenek çerçevesinde bu yıl da köfteli çorba dağıtıldı. Abdal Mehmet Hazretleri, dağıtılan çorbanın ve okunan duanın ardından kabri başında yad edildi. İçinde pirinç ve köfte olan çorba ilk yapıldığı tarif olan 500 yıl önceki gibi yapılmaya özen gösteriliyor. Bu yılda pişen çorbadan içmek isteyen vatandaşlar Abdal Mehmet Hazretleri'nin türbesinin bulunduğu alana geldi.

Yaklaşık 80 yıl önce devlet erkanı tarafından yapılan anma etkinliklerini 8 yıldır bir fiil gerçekleştirdiklerini belirten Vatan Sevdalıları Platformu Başkanı Tarkan Gani, "Bundan 600 yıl evvel Abdal Mehmet Hazretleri, öğrencisi olan Eşref Rumi Hazretleri'ne "Git bana bir tas köfteli çorba getir" diye buyuruyor. Eşref Rumi Hazretleri nereye gitse köfteli çorbayı bulamıyor. Abdal Mehmet Hazretleri, "Otur yanıma, üzülme" diyor. Y, yerden almış olduğu çamurları köfte haline getirip tencerenin içine atıyor. Yaptığı çamurlar bir süre sonra köfte haline geliyor. O günden bugüne, Kurban Bayramı'nın 4. günü yaklaşık 600 yıl gelenek devam etmiş. 1940 yılında bir ara verilmiş. 2019 yılında başlatmak bize nasip oldu. Bu yıl da 8'incisini düzenliyoruz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu, Genel Merkez önünde esti gürledi: Hesap soracağım hesap

Kılıçdaroğlu'ndan Genel Merkez'de sert sözler! Kürsüden esti gürledi
Özgür Özel kalabalıkla Anıtkabir'e yürüyor: Bu iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır

Özgür Özel'den gövde gösterisi! Kalabalıkla Anıtkabir'e yürüyor
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na seslendi: Derhal kurultay yapın, partiyi seçilmiş genel başkana kavuşturun

7 km uzaklıktan Kılıçdaroğlu'na seslendi! "Derhal" deyip çağrı yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili Ensarioğlu'ndan infial yaratacak istismar iddiası: Bunu ispatlarım

AK Partili vekilden infial yaratacak istismar iddiası: İspatlarım

Tom Barrack'ın Suriye Özel Temsilciliği görevi sona erdi

Tom Barrack'ın Suriye'deki görevi bitti
Profil fotoğrafını değiştiren Ersun Yanal'dan bir bomba paylaşım daha

Profil fotoğrafını değiştiren Ersun Yanal'dan bir bomba daha
AK Parti'nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam

İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
Rakam inanılmaz! İşte bütün kurbanlıklarını satan besicinin 1 yılda kazandığı para

Kurbanlıkları satan besicinin 1 yılda kazandığı paraya bakın
Sadettin Saran: Bir yere gitmiyorum

"Bir yere gitmiyorum" dedi
Uzungöl'de kaydedilen görüntüler tartışma yarattı

Tartışma yaratan görüntü