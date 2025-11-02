Haberler

Bursa'da 3 Bin 500 Aile İsyan Etti: Atış Yapı'ya Tepki Gösterdiler

Bursa'da 3 Bin 500 Aile İsyan Etti: Atış Yapı'ya Tepki Gösterdiler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da konkordato ilan eden Atış Yapı firması nedeniyle konut hayali kabusa dönen 3 bin 500 aile, şantiye önünde eylem yaparak haklarını aradı. Eylemciler gökyüzüne siyah balonlar bıraktı.

Bursa'da ev hayali kabusa dönen 3 bin 500 aile, şantiye önünde eylem yaptı. Mağdur aileler, gökyüzüne siyah balonlar bıraktı.

Bursa'da geçtiğimiz aylarda girdiği mali kriz sonrası konkordato ilan eden Atış Yapı'ya tepki büyüyor. Konkordato sonrası yarım bırakılan projelerle birlikte konut hayali kabusa dönüşen 3 bin 500 aile mağdur oldu. Adalet arayışını sürdüren aileler, Atış Yapı'nın Nilüfer ilçesindeki şantiyesi önünde toplandı. Basın açıklaması yapan aileler, daha sonra gökyüzüne siyah balon bıraktı.

Mağdur aileler adına konuşan Cihan Ardıç, "Bizler; tamamen yasal yollarla, meşru bir firmadan ev sahibi olma hayaliyle yola çıkan, yıllarca yemeden içmeden, çocuklarımızdan kısarak biriktirdiğimiz helal kazançlarımızla yuva kurmak isteyen vatandaşlarız. Tıpkı binlerce insan gibi, topraktan ev alma hayaliyle Atış Yapı firmasına güvendik. Billboardlarda, şehirdeki afişlerde, reklam mecralarında, siyasilerle verdikleri fotoğraflarda güven telkin eden bu firmaya inandık. Peki bu güven suç mu? Böyle bir suç olabilir mi? Bugün yaklaşık 3 bin 500 aile ve 150 bin mağdur büyük bir belirsizlik ve çaresizlik içinde. Biz ticaret yapmadık, ev almak istedik. Bazı çevrelerin iddia ettiği gibi biz yatırımcı, tüccar ya da zengin bir kesim değiliz. Tek gayemiz başımızı sokacak bir ev sahibi olmaktı. Kimimiz kendisi, kimimiz evladı için, kimimiz ise üç kuruş birikimini değerlendirmek için bu yola çıktı. 'Ticarette kar da olur zarar da' sözü bizim için geçerli değildir. Biz yatırım değil, yuva satın almak istedik. 16 Haziran 2025'te konkordato ilan eden Atış Yapı o günden bu yana bizleri oyaladı, yanılttı, susturdu. Biz inandık, güvendik fakat kandırıldık. Şirket yöneticileri dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı, firmaya kayyım atandı. Aradan geçen beş ayda bir çivi bile çakılmadı, şantiyeler suskun, umutlarımız tükeniyor" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
5 gol, 2 kırmızı kart çıkan tarihi derbide Fenerbahçe 2-0'dan geri dönüp Beşiktaş'ı devirdi

Yıllarca konuşulacak derbi! Fenerbahçe 2-0'dan gelip kazandı
Beşiktaş taraftarından hakeme 'bahis yapsana' tezahüratı

Derbinin hakemine soğuk duş! Neye uğradığını şaşırdı
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratacak göndermeler

Maç biter bitmez Beşiktaş'a olay yaratacak göndermeler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Soylu, Fatih Özer iddialarına ateş püskürdü

Soylu, Fatih Özer'in ölümü sonrası ortaya atılan iddiaya ateş püskürdü
THY, havalimanını birbirine katan Reha Muhtar'ı kara listeye aldı

Sen misin havalimanını karıştıran! Reha Muhtar'a ders gibi ceza
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
Merkez'in döviz listesine yeni para birimi eklendi

Merkez Bankası'nın döviz listesine yeni para birimi eklendi
Fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Soylu, Fatih Özer iddialarına ateş püskürdü

Soylu, Fatih Özer'in ölümü sonrası ortaya atılan iddiaya ateş püskürdü
Salgın hızla yayıldı! O ülkede bilanço ağırlaşıyor

Salgın hızla yayıldı! O ülkede bilanço ağırlaşıyor
Savic'ten Uğurcan'a büyük ayıp

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Zor tuttular! Sergen Yalçın'ın çıldırdığı anlar

Zor tuttular! Sergen Yalçın'ın çıldırdığı anlar
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında Fenerbahçe'ye ilk kez kaybetti

Fenerbahçe'ye karşı beklemediği bir ilki yaşadı
Yüzlerce PKK'lı terörist SDG'ye geçti, Türkiye teyakkuz ilan etti

Terör örgütü PKK'nın son hamlesi Türkiye'yi teyakkuza geçirdi
Ehliyet için sağlık raporu almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...

Ehliyet almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde üst üste kırmızı kartlar

Yok böyle maç! Derbide üst üste kırmızı kartlar
Derbide tarihi gol!

Kimse beklemiyordu! Derbide tarihi gol!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.