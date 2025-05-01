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Bursa'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşku ile Kutlandı

Bursa'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşku ile Kutlandı
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Bursa'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, binlerce işçi, öğrenci ve sendika üyesinin katılımıyla gerçekleşti. Eski stadyum önünde toplanan kalabalık, pankartlarla yürüyüş yaparak Kent Meydanı'na ulaştı. Güvenlik önlemleri kapsamında pankartlar kontrol edildi ve kutlama sırasında işçiler halay çekti.

Bursa'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşku ile kutlandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde eski stadyum önünde toplanan binlerce işçi, öğrenci, sendika üyelerı, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, ellerindeki pankartlarla sloganlar atarak Darmstad Caddesi'nden Kent Meydanı'na yürüyüşe geçti. 1 Mayıs'ın kutlanacağı alanda polis geniş güvenlik önlemleri alarak, pankart ve dövizleri tek tek kontrol etti. Kanunlara aykırı olan pankartlar alana alınmadı. Alanda işçiler halaylar çekerek 1 Mayıs'ı kutladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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