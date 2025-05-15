Bursa'da 1,5 Metrelik Yılan İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Bursa'da 1,5 Metrelik Yılan İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir sitede, bahçe tellerine sarılmış 1,5 metrelik yılan görenlere korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekipleri, yılanı kurtarıp doğal ortamına saldı.

Bursa'da 1,5 metrelik yılanı bir sitenin tellerine sarılı olarak görenler gözlerine inanamadı. Vatandaşların korkudan yaklaşamadıkları yılan itfaiye operasyonuyla yakalanıp doğal ortamına salındı.

Nilüfer ilçesi Kurtuluş Mahallesindeki bir sitenin bahçe tellerine sarılı halde görülen yılan korku dolu anlar yaşattı. Zehirli olabileceği ihtimaline karşı kimsenin yaklaşamadığı yılanın nasıl oraya geldiği bilinmezken, itfaiye ekipleri yılanı bulunduğu yerden aldı. Jiletli teller sebebiyle ilerleyemeyen yılan, ekipler tarafından doğal ortamına salındı.

Vatandaşlar ise, 1,5 metre boyundaki yılanın ekipler tarafından kurtarılmasını tedirgin gözlerle camlardan izledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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