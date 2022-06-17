Yusuf Yazgan: &quot;3600 üstünde bir ek göstergeye çıkıldığı zaman bin 234 Türk lirası artış oluyor&quot; - Haberler

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Yusuf Yazgan: "3600 üstünde bir ek göstergeye çıkıldığı zaman bin 234 Türk lirası artış oluyor"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yusuf Yazgan: '3600 üstünde bir ek göstergeye çıkıldığı zaman bin 234 Türk lirası artış oluyor'

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, "3600 üstünde bir ek göstergeye çıkıldığı zaman bin 234 Türk lirası artış söz konusu oluyor" dedi.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, "3600 üstünde bir ek göstergeye çıkıldığı zaman bin 234 Türk lirası artış söz konusu oluyor" dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, 3600 ek gösterge düzenlemesinin geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Yazgan, "3600 üstünde bir ek göstergeye çıkıldığı zaman bin 234 Türk lirası artış söz konusu oluyor. Ancak büro hizmet kolunda ve genel idare hizmet kolunda 3600 ek gösterge hiçbir unvana verilmedi" dedi.

(Oğuzhan Halil Özbek - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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