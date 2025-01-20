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Burhaniye'deki Flamingolar İlgiyi Üzerine Çekti

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Haberkent bölgesindeki sulak alanlarda yaşayan flamingolar, bölge sakinlerinin dikkatini çekiyor. Vatandaşlar, sulak alanların korunmasını talep ediyor.

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Ali Çetinkaya Mahallesi sahilinde bulunan Haberkent bölgesindeki sulak alanları mesken tutun flamingolar ilgi odağı oldu. Flamingoları izleyen vatandaşlar, sulak alanların korunmasını istedi.

Ali Çetinkaya Mahallesi'nde Haberkent ve Dalyan çevresindeki sulak alanları mesken tutan flamingolar ilgi odağı haline geldi. Çevredeki sulak alanlarda sık sık görülen bir grup flamingo sürüsü, bölge sakinlerinin dikkatini çekiyor.

Koruma altındaki sulak alanı mesken tutan flamingolar, kıyıya yaklaşık 50 metre mesafede, sığ alanlarda yiyecek arayışını soğuk havaya rağmen sürdürüyor. Renkli görüntülere sahne olan sulak alanda, flamingoların yanı sıra çeşitli su kuşları da yer alıyor.

Emekli öğretmen Cihat Özdemir, "Burası flamingoların yaşam alanı. Diğer kuşların da yaşam alanı. Çok güzel bir yer" dedi. Sulak alanların azaldığını anlatan demir doğrama ustası Arif Durgun ise "Az bir sulak alan bıraktılar. Burada hayvanlara bir şey kalmadı. Her yer çöp gördüğünüz gibi" diye konuştu.

Burhaniye'deki Flamingolar İlgiyi Üzerine Çekti
Kaynak: ANKA / Yerel
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