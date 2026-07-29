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Burhaniye'de zeytinliğe sıçrayan yangın, polis karakolunda paniğe yol açtı

Burhaniye'de zeytinliğe sıçrayan yangın, polis karakolunda paniğe yol açtı
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Çanakkale-İzmir Karayolu kenarındaki otlukta çıkan yangının polis karakolu ve konutlara yakın bir noktada zeytinliğe sıçrayarak büyümesi paniğe neden oldu. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Çanakkale- İzmir Karayolu kenarındaki otlukta çıkan yangının polis karakolu ve konutlara yakın bir noktada zeytinliğe sıçrayarak büyümesi paniğe neden oldu. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Merkez Polis Karakolu yakına kadar ulaşan yangına polisler yangın tüpleri ile müdahale etti. Karakol tedbir amaçlı boşaltılırken kısa sürede yangın mahalline gelen Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangını bir saatlik mücadele sonunda kontrol altına aldı.

Yangın sonrası onlarca zeytin ağacı ile bazı arı kovanları zarar gördü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA
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