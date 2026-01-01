Burhaniye'de Binlerce Karganın Dansı İlgi Gördü

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, yeni yılın ilk gününde sabahın erken saatlerinde binlerce karganın şehrin üzerindeki dansı ilgiyle izlendi. Kargaların evlerin çatılarına konmaları ve zaman zaman topluca uçmaları sırasında çıkardıkları sesler dikkat çekti.

Burhaniye'de sabahın erken saatlerinde çarşı üzerinde uçan kargaların dansı ilgi gördü. Evlerin çatılarına ve ağaçlara konan kargaların uçuşları ve çıkardıkları sesler ilgiyle izlendi. Bazı vatandaşlar, kargaların şehrin üzerinde topluca uçmalarını kışın habercisi olarak değerlendirdi.

İnşaat ustası Kemal İşi, "Sabahın erken saatlerinde havada kargaları görünce hava soğuyacak mı diye düşündüm. Kargalar burada fazla yayıldı. Yakın zamanda böyle görmemiştim" diye konuştu.

Marangoz Hamdi Mengi ise "Bu sabah erken saatlerde Burhaniye semalarında çok kalabalık bir karga sürüsü ile karşılaştık. Neye delalettir acaba? Burhaniye'de benim çocukluğumda da çok vardı ama çok zamandan beri böyle görmemiştik. Çok uçarak dalgalanmalar yapıyorlar. Kışın habercisi mi, kış çok mu soğuk geçecek diye merak ettik" dedi.