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(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla kadınlar yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirdi. Cumhuriyet Meydanı'nda konuşan DİSK Dev Emekli-Sen Şube Başkanı Selma Püskül, "Kadın cinayetleri kader değildir. Şiddet kader değildir. Eşitsizlik kader değildir" dedi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Emek ve Demokrasi Bileşenleri Kadınlar Grubu öncülüğünde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında yürüyüş ve basın açıklaması düzenlendi.

Kütüphane önünde bir araya gelen kadınlar, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Meydanda toplanan katılımcılar, "Dünya yarinden oynar kadınlar özgür olsa" ve " Kadın, yaşam, özgürlük" sloganları attı.

Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklamasını yapan Dev Emekli-Sen Şube Başkanı Selma Püskül, kadınların yaşam hakkı, özgürlük ve eşitlik taleplerine dikkat çekti.

Püskül, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yalnızca bir günü anmak için değil; yaşam hakkımızı, özgürlüğümüzü, eşitliğimizi ve geleceğimizi savunmak için burada bir aradayız. Bugün 25 Kasım. Bugün kadınların şiddete, baskıya, eşitsizliğe ve erkek egemen düzene karşı isyanını büyüttüğü gündür."

Kadınların evde, sokakta ve iş yerlerinde şiddete maruz kaldığını belirten Püskül, şöyle devam etti:

"Her gün kadınlar öldürülüyor. Kadınlar evlerinde, sokaklarda, işyerlerinde şiddete uğruyor. Çocuklar istismara maruz bırakılıyor. Kadınların yaşam hakkı ellerinden alınıyor. Kadın cinayetleri kader değildir. Şiddet kader değildir. Eşitsizlik kader değildir."

"DEVLETİN GÖREVİ ŞİDDETİ ÖNLEMEK VE KADINLARI KORUMAKTIR"

Kadına yönelik şiddetle mücadelede devletin sorumluluklarını hatırlatan Püskül, kadınların korunması ve faillerin etkili biçimde yargılanması gerektiğini vurguladı.

Püskül, "Devletin görevi kadınlara sabretmeyi, susmayı ya da şiddete katlanmayı öğütlemek değil; şiddeti önlemek, kadınları korumak ve faillerin etkili biçimde yargılanmasını sağlamaktır" dedi.

Kadına yönelik şiddetin ekonomik ve sosyal boyutlarına da değinen Püskül, "25 Kasım, kadına yönelik şiddetin yalnızca fiziksel saldırılardan ibaret olmadığını aynı zamanda kadınları ekonomik ve sosyal olarak güçsüzleştiren politikalarla da derinleştiğini hatırlama günüdür" ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, müzik eşliğinde oyunlar oynadı ve halaylar çekti. Etkinlik, kadınların şiddete karşı dayanışma mesajlarıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA