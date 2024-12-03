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Burhaniye'de Dünya Engelliler Günü Kutlandı

Burhaniye'de Dünya Engelliler Günü Kutlandı
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde zihinsel engelli gençler bir araya gelerek pasta hazırladı ve müzik eşliğinde eğlendi. Etkinliğe katılan yerel yöneticiler, gençlerle birlikte vakit geçirdi.

Haber: Sefer Talay

(BALIKESİR ) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde bir araya gelen zihinsel engelli gençler, eğitmenlerinin eşliğinde pasta hazırladı, müzik eşliğinde eğlendi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, Zihinsel Engelliler Derneği'nde kutlandı. Bu özel günde bir araya gelen zihinsel engelli gençler, eğitmenlerinin eşliğinde pasta hazırladı, müzik eşliğinde eğlendi. Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül ve veliler katıldı.

Gençlerle buluşan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül, "Pastacılık kursu usta öğreticisi ve kursiyerlerimiz zihinsel engellilerimizle birlikte uygulama yaptı. Pasta pişirdiler. Daha sonra onları yedik. Müzisyenlerimiz müzik etkinliği yaptılar. Çocuklarımızı memnun ettik bugün. 365 gün çocukların yanında olduğumuzu, engelleri aşmak için çalışmalara devam edeceğimizi, hem ailelere hem kursiyerlerimize açıklayarak etkinliğimizi sona erdirdik" dedi.

Etkinliğe katılan Emirhan Özdemir, "Ben pasta yaptım. Ben elimle yuvarlayarak pasta yaptım. Etkinliklerimiz çok güzel. Çok seviyoruz. Bu etkinlikleri düzenleyen müdürümüz  sayın Turan Fırat'a teşekkür ediyorum, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Yağmur Özavcı ise "Bugün Halk Eğitim Müdürümüz geldi. Tüm öğretmenlerimiz geldi. Bugün bir etkinlik yaptık. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Müdürümüzden yeni kurslar açmasını isteriz. Eğer bu kurslarımız açıldığı müddete biz çok memnun oluyoruz" diye konuştu. Hayrettin Güler de "Eğlence yaptı. Mutlu oldum. Sayın müdürüme teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel
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