Burhaniye'de Devam Eden Hayır Geleneğiyle Kimse Aç Kalmıyor

Burhaniye ilçesinde, devam eden hayır geleneği yüzünden kimse aç kılmıyor. Neredeyse her gün düzenlenen lokma ve pilav hayırları ilgi görüyor.

Burhaniye'de devam eden hayır geleneği yüzünde kimse aç kalmıyor. İlçe meydanı ile cadde ve sokaklarda düzenlenen pilav ve lokma hayırları ilgi görüyor. Lokma ve pilav servisinin profesyonel ekipler tarafından yapılması hayır severlerin işlerini kolaylaştırdı. Burhaniye'de hayır geleneğinin devam ettiğini anlatan Ahmet Dinç, "İlçemizde her gün lokma ve pilav hayırları yapılmaktadır. Vatandaşlar, pilav ve lokma için sıraya giriyor. Bu hayır geleneği yüzünden kimse aç kalmıyor. Bu gelenekler yaşatılmalı" dedi. - BALIKESİR