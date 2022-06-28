Burhaniye' de çölyaklılara Büyükşehir'den gıda desteği Burhaniye'de, Balıkesir Büyük Şehir Belediyesi, çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği yaptı. Burhaniye'de, Balıkesir Büyük Şehir Belediyesi, çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği yaptı. Gıda yardımlarının 50 kişiye ulaştırıldığını anlatan Edremit Körfezi Çölyak Derneği Başkanı Betül Özdemir Kaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a teşekkür etti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şubesi tarafından Edremit Körfezi Çölyak Derneği üyelerine glutensiz ürünlerden oluşan gıda paketleri dağıtıldı. Glutensiz gıda temininde zorluk çektiklerini anlatan Edremit Körfezi Çölyak Derneği Başkanı Betul Özdemir Kaya, "Büyükşehirden gelen, un, makarna, glutensiz mısır, bulgur, irmik, gofret ve kırakerden oluşan hediye paketlerinin dağıtımını sağladık. Öncelikle bizlere bu konuda destek sağlayan Balıkesir Büyük Şehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz' a İl Başkanı Sayın Ekrem Başaran' a Balıkesir Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Fatma Asuman Süle' ye dernek üyelerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR İhlas Haber Ajansı / Yerel Edremit Körfezi Yücel Yılmaz Balıkesir Yerel Haberler

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