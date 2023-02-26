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Burhaniye' de Başkan Deveciler depremzedeleri ziyaret etti

Yerel Haberler

Burhaniye' de Başkan Deveciler depremzedeleri ziyaret etti

10 ilde büyük yıkıma yol açan deprem sonrası Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Burhaniye'ye gelen depremzedeleri kaldıkları Blue Port Hotel, Erpey Ferah Otel ve Pelitköy'de bulunan Burhaniye Belediyesi Sosyal Tesislerinde ziyaret etti.

10 ilde büyük yıkıma yol açan deprem sonrası Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Burhaniye'ye gelen depremzedeleri kaldıkları Blue Port Hotel, Erpey Ferah Otel ve Pelitköy'de bulunan Burhaniye Belediyesi Sosyal Tesislerinde ziyaret etti. Belediye Başkan Yardımcıları Oktay Erbalaban, Murat Yazgan, Tamer Midilli ve Meclis Üyeleri Tarık Erdil, Hasan Küçükdereli'nin de katıldığı ziyarette depremzedelerle sohbet edilerek geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Depremzede vatandaşların isteklerini dinleyip, çocuklara hediyeler dağıtan Başkan Deveciler, ziyaretin ardından Burhaniye'deki afetzedelerin kullanımına sunulan Ahmet Akın Kültür Merkezi'ndeki sosyal markette incelemelerde bulundu. Afetin yaşandığı ilk günden itibaren belediye olarak tüm imkanların seferber edildiğini belirten Başkan Deveciler, "İlçemize gelen depremzede vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılamak gayesiyle durmaksızın çalışıyoruz. Destek veren tüm hemşerilerimize teşekkür ediyor ve desteklerinizi bekliyoruz. Birlikte güçlüyüz, birlikte yaralarımızı saracağız" dedi. - BALIKESİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ali Kemal Deveciler Pelitköy Deprem Yerel Haberler

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