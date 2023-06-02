Burhaniye Belediyesi Yaz Kursaları Kayıtları Devam Ediyor

Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi’nde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik Yaz Kursları için kayıtlar alınmaya başlandı.

Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi'nde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik Yaz Kursları için kayıtlar alınmaya başlandı.

Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi, öğrencilerin yaz tatillerini verimli bir şekilde değerlendirebilmeleri için "Yaz tatilinde hem eğlenecek hem öğreneceğiz" sloganıyla Temmuz ayı başından Ağustos ayının sonuna dek sürecek kurslar ile çocuklara hizmet verecek.

STEM (Fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik), okuma kulübü, drama, akıl ve zeka oyunları, jimnastik ve pilates, halk oyunları, İngilizce, eğlenceli matematik, piyano, resim kursları gibi çeşitli kurslarla yaz tatilini verimli değerlendirmek isteyen öğrenciler, Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi'nde 26 Haziran'a kadar başvurularını yapabilecek.