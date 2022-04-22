Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler, 23 Nisan'da Makamını Devretti

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını Ortaokul öğrencisi Göksu Danışmaz'a devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı dolayısıyla Burhaniye Belediye Başkanlığı makamına Şehit Ahmet Çelik Ortaokulu Öğrencisi Göksu Danışmaz oturdu. Belediye çalışmaları hakkında Ali Kemal Deveciler'den bilgiler alan Danışmaz, ilçede yapılması gereken tespit ettiği eksikliklerle ilgili gerekli birim müdürlerini çağırarak talimatlar verdi.

Makamda yaptığı açıklamada özellikle sokak hayvanları ve çocukların vakit geçirecekleri parkların çoğaltılmasını isteyen Göksu Danışmaz, doğalgaz çalışmalarından dolayı bozulan yollarında da düzeltilmesini istedi.

Ali Kemal Deveciler'le sohbet eden Danışmaz, Belediye Başkanlığı'nın güzel olduğunu fakat İngilizce öğretmeni olmak istediğini belirtti. Ali Kemal Deveciler de Danışmaz ile aynı okulda okuduğunu söyleyerek Danışmaz'a derslerinde başarılar diledi.

Atatürk'ün bu ulusal bayramı çocuklara armağan ettiğini belirten Deveciler, "İlerde umarım bu makamlarda kendisini görürüz, göreceğimize de inanıyorum" diye konuştu.

Göksu Danışmaz ise "Bugün burada olduğum için çok mutluyum. Beni ağırlayan büyüklerime çok teşekkür ediyorum. Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in kendisine hediye ve çiçek takdim ettiği Danışmaz, Okul Müdürü Sait Yılmaz ve Öğretmeniyle birlikte Başkanlık makam aracı ve özel makam şoförüyle birlikte okuluna gitti.