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Burdur haberi | Kemer Köprü Caddesi ve Öğretmen İbrahim Uslu Sokak'ta asfalt çalışmaları tamamlandı

Yerel Haberler

Burdur haberi | Kemer Köprü Caddesi ve Öğretmen İbrahim Uslu Sokak'ta asfalt çalışmaları tamamlandı

Burdur yerel haberi... Yalova Belediyesi ekiplerince asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Yalova Belediyesi ekiplerince asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu çerçevede geçtiğimiz günlerde kazılan Kemer Köprü Caddesi'nde asfaltlama çalışmaları tamamlandı.

Öğretmen İbrahim Uslu Sokak'ta da ise yol genişletme çalışması yapan ekipler, mevcut olan yolu 1,5 metre genişlettiler. Ekipler asfalt çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte cadde ve sokakları tekrar kullanıma açtılar.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, çalışmaları yakından takip etti. Kemer Köprü Caddesi'nde incelemelerde bulunan Tutuk, mahalle sakinleriyle de sohbet etti. İncelemeler boyunca Tutuk'a Başkan Yardımcıları Fatih Şahin, Ahmet Sarıduman ve Mustafakemalpaşa Mahalle Muhtarı Reşat Köseoğlu da eşlik etti. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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